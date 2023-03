FOTO a VIDEO: V Grécku do seba v plnej rýchlosti narazili vlaky, zahynuli desiatky ľudí

Najmenej 16 obetí a 85 ranených si vyžiadala v noci na stredu zrážka dvoch vlakov na severe Grécka, informujú správy agentúr AP a AFP.



„Doposiaľ bolo nájdených mŕtvych 16 ľudí,“ uviedol hovorca miestnych hasičov s tým, že stále pokračuje záchranná operácia.



Ku kolízii nákladného vlaku s protiidúcim osobným vlakom prišlo v blízkosti mesta Larisa, približne 380 kilometrov severne od Atén. V dôsledku nehody sa niekoľko vagónov vykoľajilo a ťažko poškodilo, pričom v niekoľkých vagónoch vypukol aj požiar.



„Bola to veľmi silná zrážka... Predná časť vlaku je úplne zničená... Zháňame žeriavy a špeciálne vybavenie na dvíhanie kvôli odprataniu trosiek a zdvihnutiu vagónov. Trosky sú všade okolo miesta nehody... Je to hrozná noc,“ uviedol guvernér gréckeho kraja Tesália Costas Agorastos.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG