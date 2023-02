VIDEO: Cestu na Orave zo sekundy na sekundu zaliala mohutná vodná lavína. Šoféri museli zrýchliť, aby ich nezasiahla plnou silou

OK

OK

Na cestu za Novou Bystricou v smere na Oravskú Lesnú sa vyliala obrovská vodná lavína. Vodiči prechádzajúci po ceste sa mase vody a snehu vyhli len o vlások, ukazuje video zverejnené na sociálnych sieťach.

Unikátne zábery zachytil jeden z vodičov. O svoje video sa podelil vo facebookovej skupine Dopravný servis Orava so slovami „mal som šťastie“.

Šťastie nemal len on, ale aj posádka oprotiidúceho auta. Vodná lavína sa na cestu vyrútila presne v čase, keď auto prechádzalo popod svah.

V prípade, ak by vlna zachytila jeden z automobilov, mohla celá situácia dopadnúť tragicky. To, že sú vodné lavíny skutočne nebezpečné, potvrdili aj komentujúci. „Pri rýchlom topení snehu sa môže vytvoriť ,snežná hrádza‘. Keď sa priestor nad ňou naplní vodou nad kritickú hodnotu, tak sa pretrhne a dopadne to takto,“ spresnil jeden z nich.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.