Pitie Coca-Coly a Pepsi môže zväčšiť veľkosť mužských semenníkov a hladinu testosterónu, ukázala čínska štúdia

Čínska štúdia odhalila, akým spôsobom vplýva pitie Coca-Coly a Pepsi na veľkosť mužských semenníkov a k vyššej hladine testosterónu, píše Nypost. O určenie vplyvu sýtených nápojov na plodnosť a mužské pohlavné porgány sa pokúsila univerzita Minzu.

Tá skúmala 3 skupiny myší, test trval 15 dní. Zatiaľ čo prvá skupina myší pila výhradne čistú vodu, druhá pila rôzne silnú Coca-Colu. To isté platí aj v prípade tretej skupiny, len s Pepsi. Testy na hlodavcoch zahŕňali kontrolu v podobe váženia semenníkov a odberu krvi. Tú myši absolvovali v prvý, piaty, siedmy, desiaty a pätnásty deň.



Výsledkom je, že myši, ktoré pili stopercentnú Pepsi zaznamenali výraznú zmenu. To isté platí aj v prípade čistej Coca-Coly. Tieto skupiny mali vyššie hladiny mužského hormónu v porovnaní so skupinou, ktorá pila iba vodu.



Podľa univerzity záver znie, „že pitie Coca-Coly a Pepsi by mohlo podporiť vývoj semeníkov a zvýšiť testosterón. Tieto zistenia poskytujú vedecký základ pre úplne pochopenie účinkov sýtených nápojov na vývoj a reprodukčné funkcie ľudí. Taktiež prospievajú pri prevencii dysfunkcie prostaty a rakoviny“.

Záverečná správa je pritom v rozpore s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré naznačovali, že sladké nápoje spôsobujú, že muži sú menej plodní. Jeden z prieskumov ukázal, že 2 500 mužov, ktorí vypili denne liter kolového nápoja mali o 30% menej spermií, ako tí, ktorí ju ju nepili. Naopak, existujú testy, ktoré ukázali, ako môže kofeín zvýšiť hladinu testosterónu.

