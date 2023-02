Mám tu tony zlata za miliardu eur, tvrdí majiteľ pozemku pri Prešove. Teraz ho predáva za závratnú sumu

OK

Podnikavec s pozemkom v obci Zlatá Baňa na internete zverejnil inzerát, podľa ktorého chce svoj pozemok predať za viac ako 5 miliónov eur. Napriek vysokej cene však podľa neho ide iba o zlomok z jeho celkovej hodnoty.

Majiteľ tvrdí, že podľa dlhoročného výskumu, ktorý si údajne nechal vypracovať, sa vraj hlboko v zemi ukrývajú drahé kovy v hodnote viac ako jednej miliardy eur, píše SME.

Zlato tam zatiaľ nikdy nenašli

V obci Zlatá Baňa, ktorá leží neďaleko Prešova, sa už v 18. a 19. storočí snažili zlato nájsť a vyťažiť. Žiadne však nenašli, a tak sa tam namiesto zlata ťažili opál a antimón. Vtedajšie prieskumy prítomnosť zlata v zemi nepotvrdili, a tak príbeh o miestnom ložisku dodnes zostáva iba legendou.

Sám majiteľ pozemku chcel podľa inzerátu ťažbu rozbehnúť, no nakoniec si to rozmyslel. Teraz by najradšej pozemok predal spolu s neziskovou organizáciou, ktorá vlastní projekt vytvorenia bane na zlato, striebro a ďalšie vzácne kovy.

„Predávam z dôvodu veku, straty zdravia, ako aj nedostatku vlastného kapitálu k začatiu ťažby alebo spracovania tejto vzácnej hmoty,“ píše majiteľ v inzeráte.

Zdroj: Inzerát

