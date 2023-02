Andrew Tate sa chvastá, že vo väzenskej cele denne robí 500 kľukov. Takto tvrdo fanúšikom vynadal spoza mreží v nových tweetoch

Andrew Tate sa na Twitteri chváli tým, aký produktívny je vo väzení. Vo svojich tweetoch najnovšie odsúdil každého, kto je na slobode a nič pre seba nerobí. „Ak sú moje dni v tejto cele produktívnejšie ako tie tvoje, mal by si byť na seba nahnevaný. Znamená to, že zlyhávaš. Ako sa staneš veľkým, keď neprekonáš ani muža vo väzenskej cele?“ informuje LadBible.

Tate píše, že každý deň vo svojej cele urobí 500 drepov a 500 kľukov, prejde približne 10 kilometrov a číta Korán. „Deň začínam prísnou dlhou meditáciou. Vy máte všetku slobodu pohybu. Máte neobmedzené informácie dostupné na dosah ruky,“ hovorí.

I am in a cell. I have extremely limited freedom of action. Every single day, I do 500 squats. 500 push-ups. Practice my tiger paw technique. Walk 10km. Write and complete lessons for the students inside The Real World. Read and respond to 100s of letters.

Pray,



Read my Quran.



And then begin my day of strict long meditation.



You have all your freedom of movement.



You have unlimited information and accessibility at your fingertips.