Medzi Slovákmi sa šíri hoax, že vláda už začala posielať vojakov do boja na Ukrajine. Armádu nahnevalo prekrúcanie faktov

OK

OK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bojuje s ďalšou poplašnou správou, ktorá sa šíri internetom. Na sociálnej sieti o tom informovali Ozbrojené sily SR. Úrady upozorňujú na to, že výcviková misia pre Ukrajinu nemá so zasielaním slovenských vojakov do vojny nič spoločné.

„O aktivite NA ÚZEMÍ SLOVENSKA sme prvýkrát verejne informovali už 22. decembra 2022 a následne transparentne a opakovane komunikovali o priebehu a tiež počtoch takto vycvičených ukrajinských občanov,“ priblížili v statuse.

Dezinformátorov budeme pozorne sledovať

Ľudia, ktorí šíria túto poplašnú správu a rozprávajú o zapojení Ozbrojených síl SR do konfliktu za našimi východnými hranicami, sú mnohokrát odsúdení extrémisti. Úrady v statuse všetkých varujú, že šírenie dezinformácií budú pozorne sledovať.

„Upozorňujeme, že budeme pozorne sledovať všetky verejné a mediálne výstupy a akékoľvek prejavy, ktoré budú viesť k šíreniu poplašných správ a ku klamaniu ľudí, budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní,“ uvádzajú.

Ide o ďalšiu falošnú správu, ktorá sa rozšírila internetom v posledných dňoch. Naposledy musel dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď vyvracať správu o mobilizácii Slovákov.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.