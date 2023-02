Až 40-tisíc mužov odmietlo bojovať za Slovensko, lebo úradom poslali tlačivo. Podľa Naďa by sa aj tak službe vlasti nevyhli

Službe vlasti by sa v prípade potreby nevyhli ani občania s podpísaným vyhlásením. Štát by ich vo vojnovom stave mohol povolať ako pomocníkov do kuchyne či nemocnice.

Čas čítania: 0:45