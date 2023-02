Prvé slová Juraja Hossua po prepustení. S rodinou Henryho, ktorého dokopal na smrť, sa chce čoskoro skontaktovať.

Juraj Hossu, ktorý v roku 2018 usmrtil Filipínca Henryho, sa vďaka rozhodnutiu súdu v Trnave dostal na slobodu. Po prepustení pre portál Nový Čas uviedol, aké sú jeho najbližšie plány.

„Je to fajn, ďakujem Bohu, že som dostal tú šancu, a dúfam, že ju využijem,“ uviedol Hossu. Zároveň dodal, že ho tento skutok bude mrzieť po celý život. Vo vyjadrení dodal, že sa plánuje spojiť s rodinou Henryho. Taktiež prezradil, že už má dohodnutú prácu, kde po prepustení nastúpi.

„Ak by som mohol vrátiť čas, tak by som to spravil, a dúfam, že som sa stal odstrašujúcim príkladom pre všetkých, čo slopú,“ priblížil svoje pocity. Juraj Hossu zároveň dodal, že by chcel v spoločnosti robiť osvetu proti pitiu alkoholu.

Čo musí na slobode dodržať?

Podľa rozhodnutia súdu z 22. februára 2023 bude musieť Juraj Hossu nosiť monitorovací náramok a zdržiavať sa na adrese svojho bydliska medzi 21.00 až 5.00 h. Na súde povedal, že bude bývať u svojej sestry v bratislavskej Vrakuni, v neslávne známej bytovke prezývanej Pentagon.

V najbližších rokoch bude podliehať dozoru probačného pracovníka a zároveň nesmie piť alkohol ani vycestovať do zahraničia. Probačný úradník ho môže kedykoľvek skontrolovať a overiť, či zákaz neporušil. V prípade porušenia pravidiel by sa musel vrátiť do väzenia.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

