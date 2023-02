Saharský prach na Slovensku sfarbí oblohu. Je nebezpečný pre ľudí, varujú odborníci

OK

OK

Na Slovensko sa cez juhozápadnú Európu v utorok dostane saharský prach, ktorý by mal vydržať až do piatka. Informuje o tom portál iMeteo.sk. Saharský prach budeme môcť pozorovať na oblohe najmä v ranných hodinách, keď bude sfarbená do žlta a hneda.

Na Slovensku by v danom čase nemali byť výrazné zrážky, a tak sa prach bude udržiavať v atmosfére, nie pri zemi. Najviac saharského prachu bude v atmosfére v piatok, a to približne 590 miligramov prachu na štvorcový meter.

Častice saharského piesku ovplyvnia kvalitu ovzdušia a majú vplyv aj na ľudské zdravie. Zdravým ľuďom by však krátkodobé vystavenie sa saharskému prachu nemalo výrazne uškodiť. Ľudia s chronickými dýchacími ťažkosťami by však mali obmedziť pohyb mimo domu.

Saharský prach z roku 2020. Zdroj: TASR/Dano Veselský

