FOTO: Opití Slováci riešili konflikt bodnutím nožom, polícia rieši dva bizarné prípady v rovnakom okrese

OK

OK

Polícia mala počas uplynulého víkendu výjazd k dvom prípadom v okrese Senec. Síce spolu nesúviseli, ale v oboch prípadoch sa hádky skončili bodnutím, informuje polícia na Facebooku.

Prvý prípad sa odohral v noci zo soboty 18. februára na nedeľu v obci Nová Dedinka. „V priestoroch hostinca, v ktorom prebiehala kartárska súťaž, došlo po jej skončení krátko po 23.00 h k incidentu medzi dvomi mužmi. Počas neho spôsobil otváracím nožom jeden muž druhému bodné poranenie v ľavej časti trupu.“

Vinník z miesta činu utiekol, no polícii sa ho podarilo vypátrať a zadržať. V dychu mu boli namerané 2,67 promile. Muža previezli s ťažkými zraneniami do bratislavskej nemocnice.





K druhému prípadu došlo večer v nedeľu 19. februára v Ivanke pri Dunaji. „Podľa doterajších informácií po vstupe do vnútorných priestorov domu došlo ku konfliktu medzi 36-ročným a 45-ročným mužom, pričom 36-ročný muž bodol druhého muža nožom do oblasti pravého stehna.“ Útočník sa sám prihlásil na polícii. Obom mužom namerali v dychu alkohol. Zraneného muža previezli do nemocnice.

V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie vo veci trestných činov ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.