Facebook a Instagram spúšťajú systém s predplatným. Koľko bude stáť a aké sú jeho výhody?

Spoločnosť Meta, pod ktorú spadajú Facebook a Instagram, spúšťa model predplatného s názvom Meta Verified, uvádza TechDroider. Za mesačný poplatok budú mať používatelia určité výhody, ako napríklad odznak overenia totožnosti, dôkladné monitorovanie účtu pre prípad jeho odcudzenia či lepší zákaznícky servis.

Mesačný poplatok vyjde na 11,99 dolára pre web a 14,99 pre iOS. Platený model Meta plánuje najbližšie spustiť v Austrálii a na Novom Zélande.

S možnosťou predplatného len nedávno prišiel Twitter, ktorý prevzal miliardár Elon Musk. Model s názvom Twitter Blue okrem iného obmedzí množstvo reklám. Mesačne stojí 8 dolárov pre weby a 11 dolárov pre iOS a Android.

Tweety overených používateľov budú zobrazované prednostne. Okrem toho budú môcť pridávať dlhšie videá či zvukové správy. Za príjmy z predplatného chce Twitter odmeňovať aktívnych tvorcov.

