Andrew Tate sa chce brániť. Vyhráža sa žalobou žene, ktorá ho obvinila zo znásilnenia

Andrew Tate sa chce právne brániť minimálne proti jednej žene, ktorá ho spolu s jeho bratom obvinila zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi, uviedla britská stanica BBC. Právni zástupcovia ženy mali už v decembri dostať takzvaný príkaz na zastavenie a upustenie od porušenia (v angl. cease-and-desist order, pozn. red.) od spoločnosti zastupujúcej zadržaných bratov. Ak by sa tak nestalo a žena nestiahla svoje obvinenia, chcú ju žalovať o 300 miliónov dolárov.

Andrew Tate threatens legal action against accuser https://t.co/0tI5UhfaxU — BBC News (UK) (@BBCNews) February 18, 2023

O prípade Tatea, ktorý svoje názory dával jasne najavo na sociálnych sieťach, sme informovali od začiatku. V Rumunsku bol spoločne so svojím bratom zatknutý tesne pred koncom minulého roku pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi, znásilnenie a vytvorenie organizovanej zločineckej skupiny. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo odpovedal na tweet ekologickej aktivistky Grety Thunberg.

Zákonu však utekali od marca roku 2022. Jeden z bratov mal vtedy znásilniť ženu. Andrew aj Tristan mali svoje obete lákať pomocou falošných sľubov, vďaka ktorým ženy lákali do milostných vzťahov.



Bratia Tateovci boli vzatí do rumunskej väzby na 30 dní. Následné odvolanie na začiatku februára im však neprešlo a vo väzení zostanú minimálne do 27. februára. Sudca to vysvetlil slovami, že sú obžalovaní schopní psychicky vyvíjať nátlak a vytvárať kontrolu nad obeťami. Polícia proti bratom zatiaľ nevzniesla žiadne obvinenia.

Bratia sa chcú právne brániť

Teraz sa zdá, že chcú využiť právnu páku na to, aby sa dostali z rumunského väzenia. Podľa ich právnického tímu sa chcú brániť žalobou za ohováranie, a to minimálne u jednej ženy, ktorá proti nim vzniesla obvinenia. Táto žena má byť údajne kľúčovou svedkyňou v prípade. Preto Benjamin Bull, zástupca Národného centra pre sexuálne vykorisťovanie, uviedol, že ide o cielené zastrašovanie.



Právni zástupcovia oboch bratov na čele s Tinou Glandianovou, ktorá už v minulosti zastupovala napríklad speváka Chrisa Browna a bývalého boxera Mika Tysona, navyše uviedli, že sami bratia minulý apríl podali trestné oznámenie na dve ženy vrátane svedkyne, ktorá v decembri dostala príkaz na zastavenie a upustenie od porušenia v reakcii na obvinenie, že ju bratia zadržiavajú proti jej vôli.



„Neexistoval vtedy žiadny dôkaz, a preto vtedy neboli zatknutí,“ uviedla Glandianová. „Majú preto plné právo sa vymedziť proti tomu, že proti nim bola uskutočnená razia a zabavený ich majetok,“ dodala.