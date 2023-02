Pili šampanské vo vrtuľníku podnikateľa J&T a jazdili v sprievode policajných sirén. U nás by sa to nemohlo stať, baví sa Geiss.

OK

„V Nemecku by sa to nemohlo stať, ale na Slovensku je asi možné všetko,“ okomentoval výlet u nás Robert Geiss.

Nová séria šou kontroverznej nemeckej rodiny Geissovcov predstaví Slovensko v netradičnom svetle. Manželský pár s deťmi sprevádzal aj Richard Sulík, ktorý bude jednou z hlavných postáv tejto šou. Prvé diely síce ešte nie sú na svete, no napriek tomu predseda SaS už čelí kritike. Nový Čas zverejnil ďalšie útržky scén, ktoré v seriáli nemeckej televízie uvidíme.

V Nemecku by si to nedovolili

Po slovenských cestách jazdili Geissovci v sprievode motorky so sirénou, akú používajú iba záchranné zložky, prípadne ústavní činitelia a zahraničné návštevy v prípade naliehavej potreby.

Situácia zaskočila aj samotného Roberta a jeho dcéru Davinu. „V Nemecku by sa to nemohlo stať,“ poznamenal. „Nie som si istá, či to je legálne,“ uvažovala ďalej Davina. „Asi nie. Ale na Slovensku je zrejme možné všetko,“ uzavrel Geiss.

Vrtuľník spoluzakladateľa finančnej skupiny J&T

Organizácii Transparency International Slovensko sa zároveň nepáči, že hostiteľ Richard Sulík využil ako jednu z atrakcií vrtuľník spoluzakladateľa finančnej skupiny J&T.

TIS poukazuje na to, že finančná skupina J&T bola za obdobie pôsobenia na Slovensku spájaná s viacerými škandálmi, napríklad s kauzou Lemikon alebo nevýhodným mýtnym systémom firmy SkyToll.

„Verejní predstavitelia by podľa nás mali citlivo zvažovať, či svojím správaním nepodporujú biznis a nežehlia reputáciu problematickým podnikateľom, a to bez ohľadu na to, ako sa im ich ponuka, napríklad v podobe zapožičania či využitia vrtuľníka, môže práve hodiť,“ upozorňuje Transparency International.

