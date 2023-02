Na Slovensko dnes prichádza nová lákavá streamovacia služba. Ponúka mimoriadne nízku cenu aj seriálový megahit

Nová streamovacia služba SkyShowtime prichádza na Slovensko. Zákazníkom platforma sľubuje prémiový obsah za nízku cenu.

SkyShowtime budúcich zákazníkov aktuálne láka na celoživotnú zľavu 50 percent. Mesačne tak Slováci, ktorí sa rozhodnú predplatiť si službu počas momentálnej akcie, zaplatia 2,99 eura namiesto 5,99 eura.

Vo svojej ponuke bude mať od začiatku viacero filmových a seriálových hitov, ktoré si teraz budú môcť obyvatelia Slovenska jednoducho pozrieť. Spomedzi filmových titulov vytŕča napríklad Top Gun: Maverick s Tomom Cruisom, ktorý prišiel do kín ešte len minulý rok.

Medzi seriálmi dominuje megahit Yellowstone v hlavnej úlohe s Kevinom Costnerom, ktorý diváci aj kritici označujú za jeden z najlepších seriálov posledných rokov.

Zákazníkom je od dnešného dňa služba k dispozícii prostredníctvom webových stránok Skyshowtime.com a aplikácie SkyShowtime.

Na SkyShowtime sú dostupné filmové tituly: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman a Top Gun: Maverick.



Noví používatelia sa môžu tešiť na výber seriálov: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, 21. sezóny Law & Order, Let The Right One In, 1. a 2. sezóny Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy a Yellowstone.

🚨🚨🚨#SkyShowtime is set for its biggest expansion to date!

From 14 February, our premium offering will be available to customers across Albania, Czechia, Hungary, Kosovo, North Macedonia, Poland, Romania, and Slovakia.

#streaming #launching #comingsoon pic.twitter.com/yEaylV3OXq — SkyShowtime (@SkyShowtime) January 31, 2023

