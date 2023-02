Šéf hannoverského baletu rozotrel kritičke po tvári psie výkaly, lebo ho nahnevala jej recenzia. Vopred to naplánoval

Baletný riaditeľ Štátnej opery v Hannoveri Marco Goecke počas sobotnej premiéry rozotrel psie výkaly po tvári kritičke Wiebke Hüsterovej z denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Incident sa odohral počas prestávky sobotňajšieho predstavenia Viera, láska a nádej.

Absolutely mad. Choreographer Marco Goecke threw dog faeces at the German dance critic Wiebke Hüster at a show because he didn't like one of her reviews. (I've had a bad experience with him too but this is... wild.) https://t.co/eAdJI6wBaq