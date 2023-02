V Poľsku chcú tínedžerom pod 18 rokov zakázať predaj energetických nápojov. Mohol by začať platiť už budúci rok.

OK

Poľsko plánuje od roku 2024 zakázať predaj energetických nápojov neplnoletým osobám. Tento návrh zákona predložil poľský minister športu a turizmu Kamil Bortniczuk, informovala stránka NotesfromPoland.

„Litrová fľaša energetického nápoja stojí v obchode pár zlotých a poskytuje toľko kofeínu ako 6 – 8 šálok čiernej kávy. Nevieme si predstaviť, že by dieťa počas prestávky vypilo liter kávy. Energetický nápoj je trochu ako droga zabalená v cukríku,“ povedal minister.

Bortniczuk dúfa, že zákon bude schválený ešte pred koncom súčasného volebného obdobia, ktoré by sa malo skončiť už túto jeseň.

Žiadne energetické nápoje v školách

Podľa návrhu zákona chce poľská vláda zakázať predaj nápojov obsahujúcich viac ako 150 mg/l kofeínu alebo taurínu všetkým osobám pod 18 rokov.

Jedinou výnimkou by mali byť nápoje, v ktorých sa tieto látky vyskytujú prirodzene bez toho, aby do nich boli akokoľvek umelo pridávané. Energetické nápoje by sa po schválení zákona mali prestať predávať vo vzdelávacích inštitúciách aj v automatoch.

Poľskí lekári túto myšlienku podporili a zároveň vyzvali na spustenie kampane, ktorá by zvýšila povedomie o účinkoch energetických nápojov.

