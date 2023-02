Ruský dôstojník, ktorý pózoval s lebkou ukrajinského vojaka, je vážne zranený. Postrelili ho do hlavy.

Ruský odborník na politický marketing a dôstojník ruskej armády Igor Mangušev, ktorý sa preslávil tým, že vlani v lete na verejnosti pózoval s lebkou údajne zavraždeného ukrajinského vojaka, bol za nejasných okolností vážne zranený v oblasti hlavy.



K incidentu došlo na Ruskom okupovanom území Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Informácia o zranení sa objavila aj na Manguševovom kanáli na platforme Telegram a správu o ňom priniesli aj ruské a ukrajinské médiá.

Tieto zdroje spresnili, že Manguševa previezli na neurochirurgické oddelenie v okupovanom meste Kadijivka, pre ktoré Rusko používa názov Stachanov. Lekári u Manguševa konštatovali strelné poranenie hlavy. Stav zraneného označili lekári za stabilne vážny s nepriaznivou prognózou.



Ruské i ukrajinské médiá informujú, že Mangušev nebol zranený v boji, ale že ho niekto postrelil zblízka. Bližšie podrobnosti nateraz nie sú známe, ale viaceré médiá špekulujú, že Mangušev sa dostal do sporu s príslušníkmi čečenských jednotiek operujúcich na východe Ukrajiny.



Videozáznam Manguševovho vystúpenia s lebkou z augusta minulého roku mal na sociálnych sieťach veľkú sledovanosť. Mangušev vtedy hovoril, že Rusi na Ukrajine nevedú „vojnu s ľuďmi z mäsa a kostí“, ale „s ideou Ukrajiny ako protiruského štátu“. Tvrdil tiež, že „všetci nositelia tejto myšlienky musia byť zničení“.

Russian neoNazi Igor Mangushev holds a skull. He claims it belonged to one of Azovstal's Defenders and confesses murder.



I do hope it's fake but we all remember videos of our soldiers being castrated and killed, their heads put on rods and hung on fences...#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/13nhSmV00a