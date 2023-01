Z Egypta hlásia prelomový objav. Našli tam možno najlepšie zachovanú a najstaršiu múmiu, akú kedy svet videl.

Egyptským archeológom sa podarilo odkryť faraónsku hrobku neďaleko Káhiry, ktorá obsahuje možno najstaršiu a najzachovanejšiu múmiu, akú kedy odborníci odhalili, informuje Al Jazeera.

Múmiu starú viac ako 4 300 rokov našli na dne 15-metrovej šachty. Tá tvorí komplex čerstvo odhalených hrobiek, ktoré zrejme pochádzajú z obdobia piatej a šiestej dynastie Starej ríše, v blízkosti pyramídy v Sakkáre. Médiá o tom informoval vedúci tímu archeológov Záhí Hawás.

Egyptologists have uncovered a Pharaonic tomb near Egypt's Cairo containing what may be the oldest and ‘most complete’ mummy yet to be discovered in the country https://t.co/5IFoZyiQaH pic.twitter.com/wYv4i7DAAj