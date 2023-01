Microsoft hlási celosvetový výpadok svojich služieb: Tisíckam ľudí nefungujú populárne služby, ktoré denne používajú.

Spoločnosť Microsoft hlási celosvetový výpadok viacerých služieb, ktoré dennodenne používajú aj tisícky ľudí na Slovensku. Z celého sveta dnes ráno prichádzali správy o tom, že používateľom nefungujú maily v službe Outlook, ale ani hovory v aplikácii Teams.

Microsoft už potvrdil, že výpadok zasiahol veľké množstvo zariadení a zamestnanci spoločnosti jeho príčinu intenzívne vyšetrujú.

„Vyšetrujeme problémy zasahujúce viacero Microsoft 365 služieb,“ napísala firma na Twitteri. Podľa všetkého sa už Microsoftu podarilo problémy izolovať a momentálne hľadá spôsob, ako ich vyriešiť tak, aby riešenie negatívne ovplyvnilo čo najmenej používateľov.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.