PRIESKUM: Slovenskí stredoškoláci chcú dobre platenú brigádu, alebo finančný príspevok za štúdium. Poza školu chodia málo

Pre žiakov je prijateľnejšie odpisovať, ako chodiť poza školu. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Zastavme korupciu z konca roka 2022, v ktorom odsudzujú odpisovanie a chodenie poza školu približne dve tretiny opýtaných stredoškolákov.



Časť žiakov považuje za hlavný dôvod odpisovania a chodenia poza školu prílišný dôraz na známky zo strany okolia. Vyše 20 percent opýtaných žiakov pritom hovorí, že vo svojom okolí nepozná žiadneho čestného človeka. Na otázku, čo by žiaka presvedčilo ísť do školy namiesto dobre platenej brigády, 23 percent opýtaných uviedlo, že nič, a ďalších 20 percent by presvedčila finančná odmena za návštevu školy.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 116 stredoškolákov v troch krajoch západného Slovenska na troch stredných odborných školách čerstvo zapojených do druhého ročníka projektu Férovka, ktorý mení hodnotové postoje študentov na stredných školách cez prácu s každodennými etickými dilemami. Už pilotný ročník projektu Férovka v roku 2019 ukázal, že zmena k lepšiemu je možná.

Zdroj: TASR/Branislav Caban

Odborníci sú optimistickí

„Čísla z nášho prieskumu vnímam pozitívne. Podstatná väčšina opýtaných stredoškolákov odpisovanie už nepokladá za niečo normálne, či už ho už praktizovali, alebo nie. Aktuálne prepojenie s našimi troma partnerskými školami je skvelá príležitosť,“ povedala koordinátorka programu Férovka Zuzana Vasičáková Očenášová. Nadácia Zastavme korupciu vyhlasuje dodatočnú výzvu do programu Férovka pre jednu ďalšiu školu.



Učitelia a žiaci na celom Slovensku majú možnosť požiadať o podporu pri projektoch, ktoré bojujú s neférovým správaním na škole (odpisovanie, malé podvody, predbiehanie, šikana či iné), alebo ak chcú na svojej škole využiť antikorupčné vzdelávacie moduly Nadácie Zastavme korupciu. Školy sa môžu prihlasovať do 15. februára.

