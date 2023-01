Z letiska v Bratislave sa po novom dostaneš do Grécka či do obľúbenej destinácie v Egypte. Aké linky pribudnú túto sezónu?

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS) sa pripravuje na štart letnej sezóny s bohatou ponukou nových liniek. Pribudnúť majú priame linky do priama linka do Kaunasu, druhého najväčšieho mesta Litvy, do gréckych Atén, Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory či dovolenkovej destinácie Marsa Alam v Egypte a tiež charter do egyptskej Marsa Matruh.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi hovorí, že letisko sa pripravuje na hlavnú letovú sezónu v roku 2023, ktorá trvá od konca marca do záveru októbra. „Budeme intenzívnejšie pracovať s brigádnikmi, ako aj trénovať a školiť našich zamestnancov, aby boli pripravení na zvládanie letných návalov,“ povedal Keketi.

Do Podgorice budú z Bratislavy lietať aerolínie Air Montenegro dvakrát týždenne od 17. júna. Podľa Keketiho má destinácia veľký potenciál. „Čiernu Horu považujeme za destináciu, ktorá je čoraz populárnejšia. Nie je to len kvôli moru, ale aj kvôli samotnej hornatej krajine, výnimočným národným parkom, kde majú návštevníci čo objavovať,“ uviedol riaditeľ letiska.

Priamu linku do Kaunasu bude zas zabezpečovať nízkonákladovka Ryanair, a to o už od 27. marca 2023. „Linka bude vybavovaná až 3-krát týždenne, v pondelok, stredu a v piatok. Kaunas sa stal tento rok Európskym hlavným mestom kultúry,“ uvádza letisko. Do Atén sa bude lietať 2-krát týždenne od 5. júna 2023 a linku má prevádzkovať grécka spoločnosť Aegean Airlines.

Letisko tvrdí, že Atény sú zároveň výbornou prestupnou stanicou do ďalších destinácii v Ázii či v Afrike. Do Marsa Alam v Egypte sa bude lietať dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok. Linka bude spustená 28. marca. Letecké spojenie bude prevádzkovať egyptská spoločnosť Air Cairo, ktorá naďalej prevádzkuje pravidelné letecké spojenie aj do Hurghady.

