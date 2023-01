Toto je urážlivý stĺpček, pre ktorý Jeremyho Clarksona zrejme vyhodia z Amazonu. Sníval o tom, ako ponížiť nahú Meghan Markle

OK

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odmietli ospravedlnenie Jeremyho Clarksona, s ktorým najnovšie spoločnosť Amazon s najväčšou pravdepodobnosťou rozviaže spoluprácu. Moderátor vo svojom pravidelnom stĺpčeku v bulvárnom denníku The Sun urážal Meghan Markle. Tento krok manželia vnímajú ako „článok zverejnený z nenávisti,“ píše Sky News.

Moderátor motoristickej šou The Grand Tour vo svojom stĺpčeku napísal, že „sníva o dni, keď vojvodkyňa pôjde nahá po uliciach každého mesta v Británii, zatiaľ čo na ňu bude dav kričať ‚hanba!‘ a hádzať po nej exkrementy“.

Ospravedlnil sa, no Amazon to neobmäkčilo

Jeremy Clarkson sa za toto vyjadrenie ospravedlnil, no spoločnosť Amazon Prime Video sa s ním aj napriek tomu podľa Variety s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodla ukončiť niekoľkoročnú spoluprácu.

Clarkson tvrdí, že ho vyhlásenia mrzia. „Ach jaj. V stĺpčeku, v ktorom som písal o Meghan, som nešťastne odkázal na scénu z Game of Thrones a pre mnoho ľudí to nedopadlo dobre. Mrzí ma, že som spôsobil toľko bolesti, a v budúcnosti si na to budem dávať pozor,“ napísal, keď zistil, aký má jeho článok dosah.

Podľa informácií týždenníka Variety by spoločnosť Amazon mala prepustiť Jeremyho Clarksona po odvysielaní už pripravovaných sérií seriálov The Grand Tour a Clarkson's Farm. V projektoch firmy by sa britská celebrita nemala objaviť po roku 2024.

