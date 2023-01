Amazon vyhodil moderátora Jeremyho Clarksona. Obľúbenec z The Grand Tour a Clarkson's Farm doplatil na urážlivé vyjadrovanie

OK

Spoločnosť Amazon Prime Video sa rozhodla ukončiť niekoľkoročnú spoluprácu s Jeremym Clarksonom. Príčinou údajne bol nevhodný príspevok o Meghan Markle, ktorý Clarksonovi zverejnili v britskom denníku The Sun, píše portál Variety.

Podľa informácií týždenníka Variety by spoločnosť Amazon mala prepustiť Jeremyho Clarksona po odvysielaní už pripravovaných sérií seriálov The Grand Tour a Clarkson's Farm. V projektoch firmy by sa britská celebrita nemala objaviť po roku 2024.

Ospravedlnenie nestačilo

Jeremy Clarkson sa na sociálnej sieti Instagram Meghan Markle verejne ospravedlnil. Spoločnosť Amazon síce Clarksonov stĺpček v denníku The Sun verejne nekomentovala, no podľa Variety je zrejmé, že sa jej nepozdával. Ani verejné ospravedlnenie nakoniec nestačilo, aby si udržal svoj post.

„Ohlasy boli spočiatku umiernené, tak som ich ignoroval. No potom sa reakcie čitateľov začali hromadiť. Tak som sa rozhodol zakúpiť kópiu The Sun, aby som videl, o čom ľudia rozprávajú. Všetci sme boli v takej situácii, teda myslím,“ vysvetľuje zmýšľanie moderátor.

„V danom momente, keď si človek uvedomí, že spravil obrovskú chybu – potíte sa, no zároveň vám je zima. Rozbolí vás hlava a váš tep drasticky stúpa. Nemohol som uveriť, čo som si prečítal. Naozaj som niečo také napísal? Bolo to strašné,“ uviedol Jeremy Clarkson.

