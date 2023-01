Ruský politológ, analytik a Putinov propagandista Maxim Jusin sa 14. januára 2023 v diskusii relácie Právo vedieť vyjadril, že „špeciálna vojenská operácia“ sa napriek vyhláseniam prezidenta nevyvíja správnym smerom.

Jedným z cieľov Ruska mala byť demilitarizácia Ukrajiny. Podľa Jusina sa to však ruskej armáde nepodarilo a Ukrajina namiesto toho momentálne dostáva od Západu také moderné zbrane, o akých ani nesnívala.

Jusin od demilitarizácie prešiel k ochrane ruského národa, suverenity a bezpečnosti ruských obyvateľov. Pripomenul, že po ruskej okupácii Ukrajiny chcú do NATO vstúpiť Švédsko a Fínsko, čo je v konečnom dôsledku pre Rusko ešte horšie, pretože tieto krajiny ležia v bezprostrednej blízkosti ruského územia.

Jusin spomenul aj obrovské množstvo mŕtvych civilistov v Donbase, ktorí po 24. februári zomreli. „Momentálne nemáme presné štatistiky, ale bolo mi povedané, že mŕtvych je už okolo 1 100 ľudí, a to nepočítam tých, ktorí boli odvedení do armády a pri bojoch zahynuli,“ povedal v relácii.

Svoj prejav ukončil odvážnou otázkou, ktorú pravdepodobne smeroval práve tým, ktorí tvrdia, že na Ukrajine Rusko postupuje presne podľa plánov: „Takže naozaj ide všetko podľa plánu, alebo je načase uznať, že to tak nie je, a trochu poopraviť našu oficiálnu rétoriku?“

All declared goals of the "special military operation" are achieved to the exact opposite - propagandist Maksim Yusin.



