Z novej strany Jablko si uťahuje slovenský internet. Výsmech schytala Ďuriš Nicholsonová ako čarodejnica aj zranený Dzurinda

Nová politická strana na slovenskej scéne sa bude volať Jablko a vtipné reakcie Slovákov na seba nenechali dlho čakať. V statuse na Facebooku o založení novej strany informovala Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá vysvetlila, prečo sa rozhodla zvoliť taký nezvyčajný názov.

„Chcelo to niečo svieže, niečo pekné, niečo šťavnaté, chutné. Niečo, čo v sebe skrýva pekný príbeh,“ konštatovala. „Jablko je moderná, stredová a proeurópska strana, pripravená uchádzať sa o priazeň voličov. Je sviežou alternatívou k súčasným politickým stranám, ktoré sú ideovo alebo ľudsky vyprázdnené a už nedokážu dať ľuďom nádej,“ vysvetľovala na Facebooku.

Ani toto vysvetlenie však mnohým ľuďom nestačilo, pretože sociálne siete rýchlo zaplavili vtipné memes. Ďuriš Nicholsonová sa vo fotomontážach s jablkom dostala do obľúbenej rozprávky, do tínedžerského filmu Prci, prci, prcičky, do tela zakladateľa Apple Steva Jobsa, ale vtipom neušiel ani bývalý premiér Mikuláš Dzurinda.

