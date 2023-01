FOTO: Zamrznuté fúzy a slovenská vlajka vejúca na južnom póle. Martin Navrátil zverejnil po návrate do civilizácie prvé fotky

Po 50 dňoch, ktoré strávil cestovateľ Martin Navrátil na expedícii na južný pól, zverejnil prvé fotky. „Len si predstavte, že ste 47 dní niekde, kde teplota sa pohybuje od –20 °C do –41 °C. Nič tu nežije, nerastie a všetko je zahalené večným ľadom a snehom. Každá chyba sa v tej ukrutnej zime trestá minimálne omrzlinou...“ píše Navrátil na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Travelistan

Na ceste ho sprevádzalo podľa vlastných slov veľmi agresívne počasie, no je o to radšej, že sa mu túto métu podarilo dosiahnuť ako druhému Slovákovi. „Teraz si musím zvyknúť na civilizáciu... 50 dní bez sprchy, mobilu, emailu, záchoda, bez ľudí.“ Navrátil na záver dodal, že mal počas prvej noci po návrate do Čile problém so zaspávaním. Vraj mu prekážala tma, pretože doteraz ho sprevádzal iba polárny deň.

Zdroj: Facebook/Travelistan

