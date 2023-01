VIDEO: Emotívne gesto slovenských a českých hokejistiek, po zápase si spoločne zaspievali hymnu zo Superstar

Internetom sa šíri emotívne video z osláv po konci zápasu Slovenska a Česka na ženských majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. Hokejistky sa po vzájomnom dueli o 5. miesto vo švédskom Östersunde, ktorý sa skončil prehrou pre naše reprezentantky za stavu 3 : 6, postarali o emotívne gesto.

V útrobách štadióna sa pochytali v kruhu okolo pliec a vzájomne si zaspievali ikonickú hymnu československej Superstar s názvom Príbeh nekončí z roku 2009. Video má už vyše 150-tisíc pozretí.

„Ak chce niekto lepšiu predstavu o tom, prečo milujem český a slovenský národný tím. Aj napriek rivalite sa stačí pozrieť na toto. ‚V zápase je to boj, no inak sme priateľkami,‘“ cituje Adélu Šapovalivovú, hviezdu českého výberu, športová redaktorka Erin Brownová.

If anyone wants a better idea of why I love the 🇨🇿 @narodnitymzen and 🇸🇰 @HockeySlovakia rivalry so much, just watch this. ♥️



🇨🇿 Adela Sapovalivova: “They are our friends. In a game, it’s a battle. But they are our friends.” pic.twitter.com/F4nefAkpcA