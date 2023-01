Prvá dáma Francúzska údajne chcela, aby Notre-Dame zdobil veľký vztýčený úd so zlatými guľami.

Bývalá francúzska ministerka kultúry Roselyne Bachelotová píše vo svojej knihe o tom, že prvá dáma Brigitte Macronová by chcela poškodenú katedrálu Notre-Dame zmodernizovať a prerobiť. Katedrálu mal podľa plánov Macronovej zdobiť vztýčený úd, pričom jeho základňa by mala byť obložená zlatými guľami, píše britský denník The Times s odkazom na životopis bývalej francúzskej ministerky kultúry Roselyne Bachelotovej.

Návrhy prezidentovej manželky sa nestretli s pochopením. Katedrálu opravia do pôvodného stavu tak, aby si zachovala historický, umelecký a staviteľský význam pamiatky. Problémom je však stále vnútrajšok katedrály. V roku 2021 unikli plány, o ktorých informoval denník Telegraph. Podľa nich údajne chceli vnútro katedrály prerobiť na politicky korektný lunapark.

Podľa návrhu by mali klasické spovednice či sochy vymeniť za moderné umenie so svetelnými a zvukovými efektmi. Pribudnúť by vraj mali tematické kaplnky, ktoré by sa sústredili na kultúry Afriky a Ázie.

Zdroj: Wikimedia/Wandrille de Préville/na voľné použitie

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.