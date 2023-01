Rusko tvrdí, že pri „odvetnom“ raketovom útoku na Kramatorsk zlikvidovalo vyše 600 ukrajinských vojakov

Rusko v nedeľu oznámilo, že jeho sily vykonali „odvetný útok“ vo východoukrajinskom meste Kramatorsk s cieľom pomstiť sa za smrť 89 vojakov, ktorí boli zabití pred týždňom v meste Makijivka v Doneckej oblasti. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva obrany v Moskve.



„Viac než 600 ukrajinských vojakov bolo zabitých“ v dôsledku masívneho raketového útoku na jednotky umiestnené v dvoch budovách v Kramatorsku, tvrdí ruské ministerstvo. Dodáva, že zasiahnuté budovy slúžili ako dočasné kasárne pre vojakov.

AFP však poznamenala, že správu ruského rezortu obrany nevedela bezprostredne overiť. V Kramatorsku na východe Ukrajiny nevidno žiadne zjavné známky, že by tu ruský útok poničil budovy alebo si vyžiadal obete, píše Denník N s odvolaním sa na reportérov agentúry Reuters.

