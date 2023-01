Ženy, ktoré pracovali pre Andrewa Tatea, mali vraj na telách vytetované nápisy „Vlastní Tate“.

OK

Podľa najnovších správ mali mať ženy, ktoré pracovali pre Andrewa Tatea, na telách tetovanie s označením „Vlastní Tate“. Píše o tom portál News.com.au.

Znepokojujúce zábery boli viditeľné na videách zo sex-cam, ktoré boli súčasťou operácie uväzneného influencera v Rumunsku. Podľa vyšetrovateľov bola operácia založená na násilí. Uviedli to policajné zdroje.

Tetovanie sa našlo na viacerých rumunských pracovníčkach, podobne ako aj na 22-ročnej Američanke, ktorá minulý rok obvinila Tatea zo znásilnenia. Vytetovaný výraz sa zhoduje s komentármi, ktoré influencer opakovane vyslovil. Tvrdí, že ženy patria mužom a dlhujú im podiel z peňazí, ktoré zarobia na porne.

„Nie je to o tom, že by bola žena majetkom, ale o tom, že ona patrí jemu a intímne časti jej tela tiež, pretože sú vo vzťahu,“ povedal Tate v júli pre Barstool Sports. „A ak ich ona chce predať, on má na tom podiel tiež,“ dodal.

Jeden z Tateových obchodných partnerov Sebastian Vieru sa o tetovaniach vyjadril, že nie sú ničím nezvyčajným. Prirovnal to k tetovaniam mužských mien, ktoré si dávajú ženy tetovať na znak lásky k svojim partnerom.

Zneužívaniu sa dalo predísť, keby...

Rumunská polícia však Tatea v roku 2015 zatkla spolu s jeho bratom Tristanom a obvinila ich z obchodovania so sexom. Vo vyhlásení vydanom prostredníctvom svojho právnika v Rumunsku Tate poprel napadnutia a znásilnenia.

Rumunská polícia koncom decembra 2022 znova uviedla, že identifikovala šesť osôb, ktoré boli údajne sexuálne zneužité organizovanou zločineckou skupinou. Skupina mala obete verbovať prostredníctvom falošných prejavov náklonnosti známych ako metóda „loverboy“. Ženy údajne nútila k pornografickému obsahu prostredníctvom fyzického násilia a psychického nátlaku.

Podľa jednej zo žien, s ktorou sa rozprával portál VICE World News, používal Tate podobnú metódu v Spojenom kráľovstve už v roku 2015, predtým ako sa presťahoval do Rumunska. Polícia vtedy odmietla tento prípad riešiť.

„Keď som videla, že ho zatkli v Rumunsku, bola som šokovaná. Nevedela som, ako mám reagovať. Rozplakala som sa. Všetko, čo som čítala, sa zhodovalo s tým, čo som povedala polícii. Keby sa to vtedy začalo riešiť, nič z toho sa nemuselo stať,“ povedala. Celý rozhovor s obeťou si môžeš pozrieť nižšie.

