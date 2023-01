So zosnulým pápežom Benediktom XVI. sa za jediný deň prišlo rozlúčiť 65-tisíc ľudí. Nechýbal ani maďarský premiér Orbán.

OK

Do Baziliky sv. Petra si emeritného pápeža prišlo v pondelok uctiť približne 65 000 ľudí, medzi nimi aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s manželkou. V porovnaní s počiatočnými odhadmi talianskych bezpečnostných zložiek išlo o dvojnásobný počet.

Do vatikánskej Baziliky sv. Petra aj dnes prúdia tisícky veriacich, aby vzdali hold zosnulému emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., ktorého telo tam bude vystavené do stredy. Medzi prvými prišiel v utorok ráno do baziliky bývalý taliansky premiér Matteo Renzi. S emeritným pápežom sa prišiel rozlúčiť aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s manželkou.



Telesné pozostatky Benedikta XVI., ktorý zomrel v sobotu vo veku 95 rokov, vystavili v Bazilike sv. Petra v pondelok ráno, pričom len počas tohto dňa si ho prišlo uctiť približne 65 000 ľudí. V porovnaní s počiatočnými odhadmi talianskych bezpečnostných zložiek išlo o dvojnásobný počet.

Ľudia čakajú pred Bazilikou sv. Petra, aby vzdali úctu a rozlúčili sa so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI. v pondelok 2. januára 2023 vo Vatikáne. Telesné pozostatky emeritného pápeža budú v Bazilike sv. Petra vystavené do stredy. Zdroj: TASR/AP

Rakva bude v hrobke Jána Pavla II.

Pohreb emeritného pápeža je naplánovaný na štvrtok 5. januára. Uskutoční sa na Námestí sv. Petra a viesť ho bude súčasný pápež František. Rakva s telom zosnulého bude následne uložená do niekdajšej hrobky Jána Pavla II.

Pozostatky zosnulého poľského pápeža premiestnili zo spomínanej hrobky hore do baziliky po jeho blahorečení v roku 2011. Jána Pavla II. potom v roku 2014 vyhlásili za svätca na spoločnom kanonizačnom obrade (svätorečení) aj s predchádzajúcim pápežom Jánom XXIII.

Na pohreb prídu mnohí štátnici

Hoci Vatikán uviedol, že na pohreb prídu oficiálne delegácie len z Talianska a Benediktovho rodného Nemecka, podľa poľskej televízie TVP sa na poslednej rozlúčke so zosnulým pápežom zúčastnia i viaceré hlavy štátov.

Účasť potvrdil poľský prezident Andrzej Duda, ako aj belgický kráľ Filip s kráľovnou Matildou. Na pohreb podľa odhadov televízie TVP pravdepodobne prídu aj predstavitelia ďalších európskych katolíckych monarchií.



Benedikt XVI. v roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.

