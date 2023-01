Šéf NATO vyzýva Západ, aby vyrábal viac zbraní pre Ukrajinu. Ruské sily sa vraj preskupujú na novú ofenzívu.

Západní spojenci musia podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga počas nadchádzajúcich mesiacoch zvýšiť výrobu zbraní. Ich cieľom by podľa neho malo byť plne zabezpečiť zásobovanie Ukrajiny, ktorá už od 24. februára 2022 čelí vojenskej invázií ruských vojsk.

Stoltenberg tvrdí, že hoci Ukrajinci mali v posledných týždňoch v bojoch prevahu, objavujú sa náznaky toho, že sa ruské sily preskupujú, aby podnikli novú ofenzívu.

