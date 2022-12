Predkovia Benedicta Cumberbatcha vlastnili na Barbadose plantáže s otrokmi. Dnes na to rodina môže doplatiť.

OK

Rodina britského herca Benedicta Cumberbatcha vlastnila v minulosti na Barbadose plantáže s otrokmi. Po ich uzavretí hercovi príbuzní dostali od barbadoskej vlády vyplatených 6 000 libier, v súčasnosti by to predstavovalo zhruba 3,6 milióna libier (4,06 milióna eur). Barbadoská vláda by však teraz od hercovej rodiny mohla požadovať odškodné, uvádza Daily Mail.

Plantáž s otrokmi na Barbadose v roku 1728 zakúpil Cumberbatchov siedmy pradedo. Až do jej uzavretia na nej pracovalo približne 250 otrokov. Zaujímavosťou je, že samotný Cumberbatch si v roku 2012 zahral vo filme 12 rokov otrokom majiteľa plantáže Williama Forda.

Problémy pre minulosť predkov môže mať aj poslanec Dolnej snemovne britského parlamentu Richard Drax. Ten na Barbadose vlastní 250 hektárov pozemku, ktorý bol kedysi plantážou, na ktorej takisto pracovali otroci. Vláda od neho žiada vrátanie pozemku alebo finančnú kompenzáciu. Výsledok tohto sporu môže vtiahnuť do procesu finančných náhrad aj rodinu Cumberbatcha.

