Od januára budú môcť policajti použiť na neprispôsobivých poslancov hmaty a chvaty

Od nového roka budú môcť policajti použiť na neprispôsobivých poslancov hmaty a chvaty, informuje portál Noviny.sk. Malo by sa tak predísť rôznym excesom či konfliktom, ktoré boli doteraz v Národnej rade SR celkom bežné.



Predseda parlamentu Boris Kollár očakáva, že poslanci si po zmene pravidiel v rokovacom poriadku vstúpia do svedomia a zdvihne sa kultúra v pléne. A ako to bude fungovať v praxi?



V prípade, ak sa niektorý poslanec nebude vedieť „vpratať do kože“ a nebude rešpektovať pokyny šéfa parlamentu, takzvaná parlamentná stráž ho môže vyviesť z rokovacej sály. Poslanci zároveň prídu o časť platu.





Národná rada SR. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák



Verejnosť však vyvedenie zo sály neuvidí. Kollár vraj nechce z problémových poslancov robiť martýrov. „Vypneme kamery, vytiahneme ho von za krágel a vyhodíme von,“ povedal líder strany Sme rodina.



Funkciu parlamentnej stráže bude od januára zastávať Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Zákon, ktorým sa zavedie skutočná stráž, poslanci totiž ešte neprijali. Poslancov tak pacifikovať budú policajti.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo vravíš na nové zmeny pravidiel v rokovacom poriadku? Konečne, už bolo načase. Je to zbytočné. Hlasovať Konečne, už bolo načase. 86% Je to zbytočné. 14%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.