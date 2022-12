VIDEO: Výbuch benzínovej cisterny v Južnej Afrike si vyžiadal už 18 obetí

Počet obetí sobotného výbuchu benzínovej cisterny v meste Johannesburg v Juhoafrickej republike (JAR) vzrástol na 18. Vodič cisterny pravdepodobne zle odhadol prejazdnú výšku v podjazde v blízkosti železničnej trate. Výbuch mal za následok okrem obetí a zranených aj poškodenie okolitých áut a budov vrátane pohotovosti v neďalekej nemocnici Tambo Memorial.

Cisterna začala horieť v podjazde v blízkosti železničnej trate. Tridsaťdvaročného vodiča nákladiaka zatkli pre podozrenie z viacnásobného zabitia a zo zapríčinenia výbuchu z nedbanlivosti, oznámila polícia.

Minister zdravotníctva JAR Joe Phaahla v noci na pondelok informoval o 15 obetiach, upozornil však, že počet obetí pravdepodobne narastie pre vážnosť zranení, ktoré niektorí preživší pri explózii utrpeli.

Prezident JAR Cyril Ramaphosa uviedol, že pri výbuchu zahynuli aj pacienti tamojšej nemocnice a deti. Miestne úrady dodali, že medzi 18 mŕtvymi je i deväť zamestnancov nemocnice.

🇿🇦Explosion of a tanker truck in South Africa leaves 15 dead



A tanker truck containing gas exploded on December 24 in Johannesburg South Africa,causing 15 deaths and 50 people injured.The explosion damaged a hospital and destroyed two houses and several cars.#news #SouthAfrica pic.twitter.com/lEjPgwYQKs