Na Spiši sa dnes stala tragická nehoda: Auto vletelo do stromu, náraz neprežili dve deti

Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu predpoludním pri obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves, si vyžiadala dve obete. Na miesto bol privolaný aj záchranársky vrtuľník z Popradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopjaková.



„Vozidlo, ktoré pravdepodobne zišlo mimo vozovky, narazilo do stromu. Tri osoby sa po náraze nachádzali mimo vozidla, z toho dve maloleté utrpeli, žiaľ, zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom a ani záchranári im už nedokázali pomôcť. Lekár leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzal vodiča. Utrpel poranenie hlavy, bol dezorientovaný a na okolnosti nehody si nepamätal,“ uviedla Hopjaková.

Vodič bol s poranením hlavy a hrudníka v stabilizovanom stave pri vedomí vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Štvrtá osoba ostala v starostlivosti pozemných záchranárov.

