Západ sa snaží „roztrhať“ Rusko, hnevá sa Putin v novom interview. Už sa vráť do reality, odkázali mu Ukrajinci

Ruský prezident by sa mal vrátiť do reality, reagovala Ukrajina.

Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval Západ za pokus „roztrhať" Rusko. Vyplýva to zo zverejnenej časti rozhovoru, ktorý odvysiela štátna televízia Rossija 1 počas nedele.



„Jadrom toho všetkého je politika našich geopolitických protivníkov, ktorých cieľom je roztrhať Rusko, historické Rusko,“ povedal Putin. „Vždy sa snažili ‚rozdeľovať a panovať‘... Naším cieľom je niečo iné - zjednotiť ruský ľud,“ dodal ruský prezident.

Zdroj: TASR/AP

Putin navonok chce rokovať, no v skutočnosti to odmieta„Sme pripravení rokovať so všetkými zainteresovanými o prijateľných riešeniach, ale je to na nich - my nie sme tí, ktorí odmietajú rokovať, oni áno,“ povedal Putin v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija 1.

Ukrajinská strana na to reagovala vyhlásením, že ruský prezident by sa mal vrátiť do reality a konečne verejne priznať, že práve Rusko si nechce sadnúť za rokovací stôl a vyjednať mier.

„Rusko jednostranne napadlo Ukrajinu a zabíja jej občanov. Rusko nechce rokovania, ale snaží sa vyhnúť zodpovednosti,“ reagoval na Putinov rozhovor poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.



Putin v rozhovore sebavedomo vyhlásil, že ruské sily zničia najpokročilejší americký systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý USA dodajú na Ukrajinu ako súčasť nového balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov. „Samozrejme, že to zničíme, na 100 percent,“ povedal Putin.

