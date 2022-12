Na Slovensku potvrdili besnotu, v ohrození života boli aj ľudia

Na Slovensku potvrdili prípad besnoty. Veterinári vyhlásili mimoriadnu situáciu a jednu stanicu v Trenčíne museli uzavrieť, informujú Noviny.sk.

„Bola tu potvrdená besnota a pre Slovensko je to negatívna udalosť. Stratili sme zdravotný status krajiny bez výskytu besnoty,“ vyhlásil riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Veterinári nariadili striktné opatrenia a všetky zvieratá, ktoré prišli do kontaktu s chorou sučkou, museli utratiť.

Bíreš tiež skonštatoval, že besnota je pre ľudí aj pre zvieratá smrteľne nebezpečná.

So sučkou prišli do kontaktu aj zamestnanci karanténnej stanice a dobrovoľníci. Tým musela byť podaná vakcína a sú pod dohľadom lekárov. Preto sa prípadom začal zaoberať aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Boli tam aj určité poranenia a kontakt, takže sme nariadili vakcináciu trinástim ľuďom,“ informovala riaditeľka RÚVZ. Vakcínu si museli zamestnanci zaplatiť a každý absolvuje očkovanie päťkrát. Ak by sa nedali zaočkovať, hrozila by im smrť.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.