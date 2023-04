Minister Vlčan chce rodinám s nízkym príjmom rozdať špeciálne kreditné karty na nákupy potravín. Takto si to predstavuje

OK

S vysokým medziročným nárastom cien potravín a nápojov, ktoré v priemere zdraželi až o 28 percent, si Slováci s nízkymi príjmami nemôžu dovoliť nakúpiť základne potraviny. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan v rozhovore pre Denník N uviedol, že vidí riešenie v tzv. potravinových kreditných kartách.

Podľa jeho slov sa Slovensku nedarí efektívne smerovať pomoc pre najzraniteľnejších občanov, ktorých vysoké ceny zasiahli najviac. „Dnes existujú vo svete už viaceré moderné spôsoby sledovania príjmov na úrovni jednotlivých domácností. Svetový potravinový program v krajinách zasiahnutých rôznymi krízami dáva napríklad domácnostiam kreditné karty, pri ktorých každý mesiac dochádza k úprave limitov podľa reálnych finančných potrieb podporených ľudí,“ priblížil Vlčan v rozhovore.

Slúžili by na základné potraviny, šampanské by si si nekúpil

Minister zároveň dodal, že takéto špeciálne typy kariet fungujú len pri nákupe konkrétnych vybraných produktov. V praxi by ich teda Slováci mohli využiť na nákup najpotrebnejších základných potravín. Ak by si niekto chcel kúpiť napríklad alkoholický nápoj alebo drahšie položky ako morské plody, banka by pri pokladni transakciu jednoducho zamietla.

Vlčan pre Denník N priblížil, že o podobnom návrhu už stihol rokovať s ministrom práce Milanom Krajniakom. Myslí si, že v prípade zavedenia podobného systému na Slovensku by dokázala vláda vyriešiť veľa problémov.

