Obrovský zvrat v kariére Lionela Messiho. V PSG skončí, už sa pracuje na vysnívanom návrate, tvrdí francúzsky denník.

Messi podľa francúzskeho denníka aktívne komunikuje s Barcelonou, no oficiálna ponuka zatiaľ neprišla.

Lionel Messi zrejme nepredĺži zmluvu s klubom Paríž St. Germain. Dôvodom sú financie. V ďalšej sezóne by klub chce údajne ponúknuť nižší plat, informuje L'Équipe. Messiho otec a prezident PSG Nasser Al-Khelaifi spoločne riešili možné predĺženie a konkrétne podmienky zmluvy, no zatiaľ bezvýsledne.

Mnohí fanúšikovia by si priali, aby sa vrátil do Barcelony, ale zo strany katalánskeho klubu ešte neprišla žiadna ponuka. Futbalista je však podľa francúzskeho denníka s klubom v aktívnom kontakte. Návrat Messiho by uvítal aj jeho bývalý spoluhráč a aktuálny tréner Barcelony Xavier Hernández.

„Lionel a jeho rodina vedia, akú náklonnosť k nim chovám. Vždy mi bolo tŕňom v oku, že v našom klube nemohol pokračovať. Vie, ako veľmi si ho vážime, a boli by sme radi, keby sa vrátil. Sme s ním samozrejme v kontakte,“ cituje Hernándeza BBC.

