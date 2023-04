Veľký krok vpred. V posádke NASA na let okolo Mesiaca je prvýkrát žena aj Afroameričan, misia vyštartuje už v roku 2024

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok zverejnil mená štyroch astronautov, ktorí koncom roka 2024 v rámci misie Artemis 2 na palube kapsuly Orion obletia Mesiac. Bude to prvá lunárna misia od ukončenia programu Apollo v roku 1972. Posádku tvoria traja Američania a jeden Kanaďan, informovala agentúra Reuters.

V posádke lunárnej misie je prvýkrát žena — Američanka Christina Kochová. Victor Glover zasa poletí k Mesiacu ako prvý astronaut tmavej pleti. Na Mesiaci doposiaľ pristálo 12 ľudí a všetci boli muži bielej pleti, pripomenula agentúra AFP.

Posádku dopĺňa ešte Jeremy Hansen, plukovník Kráľovského kanadského letectva a prvý Kanaďan, ktorý absolvuje let k Mesiacu. Veliteľom misie Artemis 2 je bývalý americký stíhací pilot Reid Wiseman. Všetci traja americkí astronauti predtým pôsobili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Hansen je v letoch do vesmíru nováčik.

Ďalší krok k ceste na Mars

NASA si do svojej prvej posádky Artemis vyberala zo 41 aktívnych astronautov. Kanada mala štyroch kandidátov. Vybraní astronauti si podľa vlastných slov uvedomujú dôležitosť misie Artemis 2. „Je to ďalší krok na ceste, ktorá zavedie ľudstvo na Mars,“ povedal Victor Glover.

Misia Artemis 2 je naplánovaná na november 2024. Modul so štvorčlennou posádkou má obletieť Mesiac, ale ešte na ňom nepristane. Let bude trvať približne desať dní. Ak tento let dopadne dobre, NASA chce približne do roku 2025 pristáť na Mesiaci s dvoma astronautmi.

Zámerom programu Artemis je obnovenie letov človeka na Mesiac. Na obežnej dráhe okolo Mesiaca by mala vzniknúť stanica Gateway a na jeho povrchu má byť vybudovaná základňa. Misia na Mesiaci môže vedcom pomôcť otestovať všetky technológie potrebné na ešte zložitejší projekt: vyslanie posádky na Mars.

