Policajti neverili vlastným očiam: Iba 23-ročný opitý vodič v Partizánskom nabúral do 5 vozidiel, odparkoval to ako vo filme

Slovenskí policajti riešia kuriózny prípad opitého mladíka v Partizánskom, ktorý na sídlisku Šípok nabúral do piatich áut. Nezodpovedným konaním spôsobil škodu minimálne 9 500 eur, priblížili muži zákona v príspevku.

„Vodič osobného motorového vozidla Volkswagen Sharan v Partizánskom v smere na sídlisko Šípok zišiel pri prejazde ľavotočivou zákrutou vpravo mimo cesty na trávnatý porast, kde narazil do smerovacej tabule. Následne prešiel na priľahlé parkovisko, kde narazil do zaparkovaných vozidiel Peugeot a Toyota. Vozidlo Toyota následkom nárazu bolo odhodené do Škody Octavie a to do vozidla Volkswagen Passat,“ informuje polícia v statuse.

Auto skončilo zaparkované na dvoch kolesách

Jeho vozidlo nakoniec skončilo prevrátené na pravom boku, dodali policajti. Počas dychovej skúšky namerali nezodpovednému vodičovi 2,26 promile alkoholu v krvi.

„Vodičovi bola na mieste obmedzená osobná sloboda a zadržaný vodičský preukaz. Bol umiestnený v cele policajného zaistenia,“ načrtli.

Policajti z Partizánskeho začali v prípade autonehody trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

