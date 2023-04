NÁVOD: Zabudol si podať daňové priznanie? Hrozí ti mastná pokuta, ale takto to môžeš zachrániť.

OK

Daňové priznanie mali tento rok povinnosť odovzdať Slováci do 31. marca. Aké sú tvoje možnosti, keď si tento termín nestihol?

Slováci, ktorých príjmy za rok 2022 prekročili hranicu 2 289,63 eura, mali povinnosť podať daňové priznanie do 31. marca 2023. V prípade, že si na to zabudol a nepožiadal si príslušný daňový úrad o odklad, hrozí ti pokuta vo výške od 30 eur do 16 000 eur, informuje Finančná správa SR.

Napriek tomu, že vo väčšine prípadov hrozia občanom len nižšie pokuty v rozmedzí od 30 do 60 eur, je potrebné čo najskôr reagovať na výzvu príslušného daňového úradu. Finálnu výšku pokuty určí správca dane, ktorý daňovníka upozorní na nesplnenia daňovej povinnosti. Po zaplatení pokuty musí penalizovaná osoba zároveň podať daňové priznanie v lehote stanovenej správcom. Ak nedodrží ani tento nápravný termín, hrozí jej pokuta od 60 eur do 32 000 eur.

Nesprávne vyplnené daňové priznanie

Po termíne podania daňových priznaní zároveň môžete podať aj dodatočné daňové priznanie. To slúži pre osoby, ktoré po konci marca zistili, že:

daň uvedená v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane od zamestnávateľa má byť v skutočnosti nižšia,

daň by mala byť nižšia, než bola vyrubená správcom dane,

v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane od zamestnávateľa sú uvedené nesprávne údaje,

daňová strata bola v skutočnosti vyššia, než je uvedené v daňovom priznaní.

Tento typ daňového priznania treba podať čo najskôr. Taktiež v ňom musíš vyplniť špeciálne riadky, ktoré sú venované na dodatočné daňové priznanie.

