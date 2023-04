Bizarná hra na schovávačku: muž z Anglicka sa snažil skryť na streche počas drogovej razie

Muž z Anglicka sa snažil schovať pred policajtmi na streche svojho domu, pretože mu doma našli plantáž s marihuanou. S bizarným pokusom ukryť sa na streche však neuspel a zadržali ho. K pestovaniu látky s obsahom THC sa nakoniec priznal, informuje denník Liverpool Echo.

Man hid from police on roof after cannabis farm found in home



Full report: https://t.co/O1DlSjMMTF pic.twitter.com/RY8j5MTAN2