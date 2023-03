V Trenčíne vykopali starú časovú schránku z roku 1968. Jej obsah prekvapil aj muža, ktorý ju tam pred 54 rokmi zakopal.

Na Mierovom námestí v Trenčíne vykopali spolu s koreňmi lipy aj časovú schránku z roku 1968. V schránke našli sprievodný list mestského výboru bývalého Československého zväzu mládeže aj s podpismi, pamätnú listinu a časopis Život z roku 1968. Všetky dokumenty boli vo veľmi zachovanom stave, píše MY Trenčín.

Pri výkope schránky bol aj samotný Emil Sedlačko, ktorý ju tam v roku 1968 zakopal.

„Rozbúchalo sa mi srdce, lámu so mnou emócie. Po 54 rokoch vidieť tubus, ktorý som tam vkladal, nemám na to slov. Sú to pekné spomienky, som rád, že sme ho našli neporušený,“ opísal svoje pocity. Priznal aj to, že nevedel, čo všetko schránka obsahuje, pretože do rúk sa mu dostala už zapečatená.

Schránka poputuje do inej časovej schránky

Hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová informovala, že obsah schránky poputuje do inej časovej schránky, ktorá sa nachádza na mestskom úrade. Obsah časovej schránky si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: Trenčín.sk