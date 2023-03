Chceš, aby ťa odfotilo auto Google Street View? V týchto častiach Slovenska sa budú kamery pohybovať v najbližších týždňoch

OK

V najbližších mesiacoch spoločnosť Google opäť navštívi Slovenskú republiku, do ktorej vyšle populárne autá s 360° kamerami na vyhotovenie nových snímok pre službu Street View. Ako prvý na to upozornil portál Živé.

Známe autá, ktoré zhotovujú fotografie z ciest v aplikácii Google Mapy, tentokrát nezavítajú do všetkých kútov krajiny. Od začiatku jari až do jesene ich uvidíš primárne v Bratislave či Žiline. Fotiť však prídu aj na východ, konkrétne do západných regiónov v rámci Košického a Prešovského kraja.

Kompletný prehľad miest, do ktorých autá zavítajú, zverejnila spoločnosť priamo na stránke Google Mapy. U nás si to môžeš pozrieť v prehľadnej tabuľke.

Kraj Okres Obdobie Bratislavský Bratislava Marec 2023 - September 2023 Žilinský Žilina Marec 2023 - September 2023 Banskobystrický Banská Bystrica Marec 2023 - September 2023 Nitriansky Nitra Marec 2023 - September 2023 Košický Košice (západná časť) Marec 2023 - September 2023 Prešovský Prešov (západná časť) Marec 2023 - September 2023

