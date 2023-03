Tisícky Slovákov môžu od štátu získať príspevok až 19 000 € na obnovu domu. Toto sú nové zjednodušené podmienky.

OK

Žiadosti o príspevok na rekonštrukciu domu z programu Obnov dom môžu Slováci podávať od 24. apríla 2023. Vychádza to z nových podmienok, ktoré zverejnila Slovenská agentúra životného prostredia.

Štát na jednu žiadosť prispeje najviac sumou 15 000 eur (do 75 percent celkových nákladov), a to v prípade, ak žiadateľ preukázateľne ušetril minimálne 30 percent energií. Ďalších 4 000 eur môže žiadateľ dostať, ak ušetril viac než 60 percent.

Peniaze za rekonštrukcie žiadateľ dostane až po ich vykonaní. O vyplatenie treba žiadať do 4 týždňov po ukončení prác. Realizáciu obnovy treba vykonať do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Žiadateľ musí rátať s tým, že ho do 31. augusta 2031 môže navštíviť kontrola.

Zjednodušená žiadosť

Na vyplnenie žiadosti, ktoré má trvať zhruba 30 minút, treba občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Podmienkou je, aby nehnuteľnosť nebola postavená po roku 2013. Na podnikanie a iné účely sa môže využívať maximálne 10 percent podlahovej plochy. Ďalej je potrebné, aby žiadateľ do 3 mesiacov od podpisu zmluvy dodal úradom energetický certifikát budovy alebo projektové energetické hodnotenie.

Žiadosť s prílohami je možné poslať poštou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia – Rožňavská 24, 821 04 Bratislava. Možnosťou je aj odovzdanie žiadosti v podateľni alebo poslanie do e-schránky (E0005698870) na stránke Slovensko.sk. Agentúra po prijatí žiadosti zašle žiadateľovi informáciu o čísle registrácie.

Výzva bude ukončená 28. augusta. Skončiť však môže aj skôr, a to v prípade, ak štát prijme 10 000 žiadostí. Finančný limit je totiž obmedzený sumou približne 190 miliónov eur.