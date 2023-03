Pellegrini otvorene prezradil, či sa po voľbách spojí s Progresívnym Slovenskom a SaS. Pre Slovákov vyhlásil zaujímavú stávku

OK

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini zverejnil 27. marca na Facebooku video s názvom „Pravda o koalícii s SaS a PS“. Vysvetľoval v ňom, že sa nechystá spojiť do povolebnej koalície so stranami Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko.

Pellegrini vo videu tvrdí, že deň čo deň dostáva otázky o vzniku takejto koalície. Opozičný poslanec tvrdí, že podobné reči sú iba „bohapusté klamstvo“. „Hádam si nemyslíte, žeby sme boli takí amatéri, že by sme sa spájali so stranami, ktoré su zodpovedné za dnešný marazmus a chaos, ktorý na Slovensku vládne,“ povedal Pellegrini vo videu.

Slovákom dal zaujímavú ponuku

Podľa Pellegriniho sú všetky reči o tom, že sa plánuje so stranami spojiť nepravda a Slovákom dal zaujímavú ponuku: „Ak niekto nájde v histórii výrok, v ktorom ja alebo Hlas tvrdí, že chystá vytvoriť povolebnú koalíciu so stranami SaS alebo PS, tak dostane výhru, v ktorej sa ja zaväzujem prísť mu pokosiť mojou vyžínačkou záhradu, bez ohľadu na to, aká je veľká.“

