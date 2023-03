VIDEO: V Izraeli cez noc vypukli masové protesty proti premiérovi. Státisíce ľudí vyšli do ulíc, chceli mu vtrhnúť do domu.

V uliciach viacerých izraelských miest sa od včerajšej noci konajú spontánne masové demonštrácie státisícov ľudí. Protestujúci vyjadrujú nespokojnosť s odvolaním ministra obrany Joava Galanta premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Davy ľudí podľa polície už demonštrovali na viac ako 150 miestach vrátane Tel Avivu, Jeruzalema, Beerševy a Haify, kde zablokovali cesty a križovatky. Stovky demonštrantov prišli aj k Netanjahuovej rezidencii v Jeruzaleme, kde sa pokúsili preraziť barikády. Polícia proti nim nasadila vodné delo.

#ISRAEL | MASSIVE Protests in Central #TelAviv over an effort by #Netanyahu's right-wing government to overhaul the country’s judicial system. Biden issued a statement of concern after the sudden ousting of a high-level minister opposed to the changes. #IsraelProtests #israil pic.twitter.com/bBmTEyIQon — MOMMENTOnews (@mommentonews) March 27, 2023



Izraelský expremiér Naftali Bennett svojho nástupcu vyzýva, aby odvolanie ministra obrany zrušil, keďže krajina podľa neho čelí „najväčšej hrozbe od jomkipurskej vojny". Opozičný líder Jair Lapid dokonca uviedol, že Netanjahu sa stal „hrozbou pre bezpečnosť Izraela".



Po odvolaní Joava Galantu stihol z funkcie izraelskeho generálneho konzula v New Yorku rezignovať Asaf Zamir. Svoj krok vysvetlil tým, že chce bojovať „za to, čo je správne a za hodnoty demokracie".

#Israel | Chaos in Israel as demonstrators break down barriers and swarm home of PM #Netanyahu.

He has been removed to a safe house after the earlier sacking the Defence Minister for going against his judicial reforms. #IsraelProtests #israil #NetanyahuNotWelcome pic.twitter.com/uKoHPwRQPX — MOMMENTOnews (@mommentonews) March 27, 2023



Odvolaný minister Galant v sobotu vyzval na zastavenie procesu schvaľovania reformy justície, ktorá by dala vláde väčšie právomoci pri menovaní sudcov, vrátane najvyššieho súdu, a zároveň by oklieštila možnosti vetovať zákony. V prípade jej schválenia by parlament mohol zrušiť rozhodnutia Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov.



Pred ohrozením bezpečnosti Izraela varovali aj náčelník generálneho štábu armády a šéf tajnej služby Šin Bet. Do protestného štrajku vstúpili stovky armádnych záložníkov a na protest proti reforme vstupujú do neobmedzeného štrajku aj izraelské univerzity.

