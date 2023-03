VIDEO: Macron čelí kritike. Kým v priamom prenose rozprával o kontroverznej reforme, pod stolom si zložil luxusné hodinky.

Obyvatelia Francúzska už niekoľko týždňov v uliciach miest protestujú proti dôchodkovej reforme, ktorú presadila francúzska vláda. Kľúčovou časťou reformy je zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredajšom vyjadrení v televízii trval na tom, že táto reforma je aj napriek celoštátnym protestom nevyhnutná. Zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia vstúpiť do platnosti do konca roka. Viac ako jeho slová však vzbudil pozornosť „magický trik“.



Macron počas rozhovoru gestikuloval oboma rukami, pričom bolo vidieť, že na ruke má luxusné hodinky. Následne obe ruky spustil pod stôl, a keď ich opätovne zodvihol, hodinky na ruke nemal. Prezidentov tím uviedol, že si ich zložil, pretože vydávali zvuk pri dotyku so stolom. Chýbajúce hodinky však vzbudili pozornosť kritikov.



Opozičná poslankyňa Clémence Guettéová na sociálnej sieti napísala, že prezident si hodinky zložil počas vyjadrení o kúpnej sile osôb zarábajúcich minimálnu mzdu.

Emmanuel Macron while asking for sacrifices from the French people suddenly realizes he is wearing a

€80.000 watch.



And voila, just like a real magician it disappears under the table....

😂😂😂😂 pic.twitter.com/w8HZuQuM7S